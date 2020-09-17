Общество
Газета.RuМинобрнауки изменило порядок приема в вузы
Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства. Так, в частности, теперь разрешено проведение единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки.
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Происшествия
На Кубани нашли живыми двух пропавших девочек
RT на русском 09:54
Общество
COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии
В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале.
РИА Новости 08:41
Происшествия
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях.
Lenta.ru 09:06
Шоу-бизнес
Роскошную фигуру в бикини показала 51-летняя Дженнифер Лопес
Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини. Свой снимок звезда выложила в Instagram.
РИА Новости вчера в 11:39
Игры
Square Enix анонсировала Final Fantasy XVI
В рамках презентации Sony компания Square Enix анонсировала Final Fantasy XVI.
Игромания.ру вчера в 17:50
Общество
Краны демонтировали в калининградской часовне, где помыли обувь
В часовне в Калининграде, где пятеро мужчин помыли обувь, демонтировали краны, сообщил пресс-секретарь Калининградской епархии Серафима Ерохова.
Взгляд.ру 07:39
Гаджеты
Apple презентовала новое обновление iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Пользователям различных устройств от Apple стали доступны обновления iOS 14 GM, а также iPadOS 14 GM.
ToDay News Ufa 09:54
Футбол
Матч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавируса
В Германии матч одного из низших дивизионов закончился со счетом 37:0 из-за правил о социальной дистанции, введенных по случаю пандемии коронавируса.
Взгляд.ру 05:59
Политика
МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию Европарламента
Министерство иностранных дел Белоруссии раскритиковало принятую резолюцию Европарламентом (ЕП) по ситуации в республике.
Коммерсантъ 10:39
Политика
Госдума прекратит полномочия Карелина 22 сентября
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в нижнюю палату проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена фракции «Единая Россия» Александра Карелина.
Коммерсантъ 10:55
Космос
Изучение метеоритов поставило под сомнение теорию о Солнечной системе
ИА Красная Весна 09:14
Общество
Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом
Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом.
Lenta.ru 10:52
Шоу-бизнес
Осужденный на 8 лет колонии Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
56-летний Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы.
Вокруг ТВ вчера в 17:59
Экономика
Правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году
Правительство РФ в следующем году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".
ТАСС 04:45
Общество
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году.
Газета.Ru 08:49
Общество
Транспортная полиция хочет опросить сопровождавших Навального
«Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих»,— написала госпожа Ярмыш в Twitter.
Коммерсантъ 10:26
Игры
Фанаты сравнили графику ремейка Demon’s Souls с оригинальной игрой
Токио, 17 сентября 2020, 15:00 — REGNUM Энтузиаст с ником ElAnalistaDeBits сравнил геймплейные кадры из игры Demon's Souls с кадрами из будущего ремейка.
REGNUM 08:00
Здоровье
Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com 03:59
Общество
МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства россиянина в Эстонию
МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства в Эстонию россиянина Александра Литреева.
Lenta.ru 10:48
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске
Коммерсантъ 09:45
Авто
Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault
На Запорожском автозаводе начинается сборка кроссоверов Renault Arkana из деталей, поставляемых из России.
Про Кроссоверы 09:51
Единоборства
Квят провёл тренировку с Макгрегором
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят провёл тренировку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
RT на русском 10:33
Общество
«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса
По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.
Ведомости 07:18
Футбол
Сборная России поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА и стала 32-й
Наибольшего прогресса среди всех национальных команд совершила сборная России, поднявшаяся сразу на шесть позиций до 32-го места и набрав больше всех очков - 15.
Российская газета 05:05
Общество
Экс-глава Минкомсвязи Носков возглавил «санкционную» биржу
Бывший глава Минкомсвязи Константин Носков назначен управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), сообщается на сайте биржи.
Коммерсантъ 08:39
Политика
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК 06:54