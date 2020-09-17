Общество

Газета.RuГазета.RuМинобрнауки изменило порядок приема в вузы

Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства. Так, в частности, теперь разрешено проведение единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки.
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Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

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Минобрнауки изменило порядок приема в вузы

Газета.Ru08:18

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