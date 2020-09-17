Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства. Так, в частности, теперь разрешено проведение единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки.

Общество COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале. 11

Футбол Матч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавируса В Германии матч одного из низших дивизионов закончился со счетом 37:0 из-за правил о социальной дистанции, введенных по случаю пандемии коронавируса.

Политика МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию Европарламента Министерство иностранных дел Белоруссии раскритиковало принятую резолюцию Европарламентом (ЕП) по ситуации в республике. 45

Политика Госдума прекратит полномочия Карелина 22 сентября Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в нижнюю палату проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена фракции «Единая Россия» Александра Карелина. 17

Экономика Правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году Правительство РФ в следующем году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24". 13

Общество Транспортная полиция хочет опросить сопровождавших Навального «Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих»,— написала госпожа Ярмыш в Twitter. 41

Здоровье Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения. 1K

Единоборства Квят провёл тренировку с Макгрегором Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят провёл тренировку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

Футбол Сборная России поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА и стала 32-й Наибольшего прогресса среди всех национальных команд совершила сборная России, поднявшаяся сразу на шесть позиций до 32-го места и набрав больше всех очков - 15.