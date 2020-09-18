ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 млрд руб. за пять лет

ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 млрд руб. за пять лет Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД за счет новых тарифных мер планирует дополнительно собрать с грузоотправителей порядка 300 млрд руб. до 2025 года и привлечь в кредит еще 900 млрд руб. до 2023 года, чтобы профинансировать инвестпрограмму.