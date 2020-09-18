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Пятый канал
Пятый канал

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Министерство науки и высшего образования России утвердило новый порядок приема абитуриентов в вузы страны. Они коснутся поступающих на бакалавриат, специалитет и магистратуру уже с 2021-2022 учебного года. Соответствующий документ опубликован на сайте Минобрнауки РФ.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 10:05
Подробнее о событии
Российская газета

Навели порядок

Российская газетавчера в 15:43
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Газета.Ruвчера в 13:31
RT на русском

Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

RT на русскомвчера в 10:05
Lenta.ru

В России изменили порядок приема в вузы

Lenta.ruвчера в 09:10
URA.Ru

В России изменились правила приема в вузы

URA.Ruвчера в 08:18
ТАСС

Минобрнауки утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году

ТАССвчера в 07:26
РИА Новости

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

РИА Новостивчера в 07:39

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Вести.Ru00:55
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Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16 сентября в 12:29
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ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 млрд руб. за пять лет

ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 млрд руб. за пять лет Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД за счет новых тарифных мер планирует дополнительно собрать с грузоотправителей порядка 300 млрд руб. до 2025 года и привлечь в кредит еще 900 млрд руб. до 2023 года, чтобы профинансировать инвестпрограмму.
Коммерсантъвчера в 14:12

Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10
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Матч ярославского «Локомотива» с командой «Сочи» отменен

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубом «Сочи» и ярославским «Локомотивом», который должен был состояться 17 сентября в Сочи, отменен, сообщается на странице ярославского клуба в соцсетях.
Коммерсантъ Ярославльвчера в 12:12
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Известиявчера в 04:53
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Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.
News.ruвчера в 10:58
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