Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Смотрите также
Утечка аммиака выявлена на американском сегменте МКС
РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей
Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября
«Спартак» уступил СКА и потерпел третье поражение кряду
Турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Задержана экс-зампредседателя правительства Алтайского края Долгова
Осужденный на 8 лет колонии Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19
Министерство науки и высшего образования России утвердило новый порядок приема абитуриентов в вузы страны. Они коснутся поступающих на бакалавриат, специалитет и магистратуру уже с 2021-2022 учебного года. Соответствующий документ опубликован на сайте Минобрнауки РФ.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
.
Подробнее о событии