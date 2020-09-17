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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Например, с 2021-2022 учебного года поступающие смогут подавать документы в дистанционной форме в любой российский вуз.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 10:05
Подробнее о событии
Российская газета

Навели порядок

Российская газетавчера в 15:43
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Газета.Ruвчера в 13:31
Lenta.ru

В России изменили порядок приема в вузы

Lenta.ruвчера в 09:10
RT на русском

Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

RT на русскомвчера в 10:05
URA.Ru

В России изменились правила приема в вузы

URA.Ruвчера в 08:18
ТАСС

Минобрнауки утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году

ТАССвчера в 07:26
РИА Новости

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

РИА Новостивчера в 07:39

Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX

Авиакатастрофы самолетов модели Boeing 737 MAX обусловлены рядом нарушений при проектировании воздушного судна, заявила Комиссия палаты представителей конгресса США 16 сентября, сообщает пресс-служба конгресса.
Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX
ИА Красная Веснавчера в 02:34
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака

В качестве вещественного доказательства на изучение экспертам-криминалистам была отправлена вторая прощальная записка Максима Марцинкевича, чье тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО.
Дни.рувчера в 03:59
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Защитник «Зенита» Ракицкий пропустит игры с «Уралом» и «Уфой»

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матчи 8 и 9 тура чемпионата России по футболу с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября), сообщает «Спорт-Экспресс» 17 сентября.
Московский Комсомолец17:06

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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