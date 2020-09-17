Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
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В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Например, с 2021-2022 учебного года поступающие смогут подавать документы в дистанционной форме в любой российский вуз.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
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