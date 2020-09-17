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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Например, с 2021-2022 учебного года поступающие смогут подавать документы в дистанционной форме в любой российский вуз.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 10:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Газета.Ruвчера в 13:31
URA.Ru

В России изменились правила приема в вузы

URA.Ruвчера в 08:18
Lenta.ru

В России изменили порядок приема в вузы

Lenta.ruвчера в 09:10
RT на русском

Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

RT на русскомвчера в 10:05
Москва 24

В Минобрнауки подготовили новые правила приема в вузы

Москва 24вчера в 07:28
ТАСС

Минобрнауки утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году

ТАССвчера в 07:26
РИА Новости

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

РИА Новостивчера в 07:39

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО
Lenta.ruвчера в 11:43
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Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.
Вести.Ruвчера в 09:58
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00