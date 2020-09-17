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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Например, с 2021-2022 учебного года поступающие смогут подавать документы в дистанционной форме в любой российский вуз.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 10:05
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Российская газета

Навели порядок

Российская газетавчера в 15:43
РИА Новости

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

РИА Новостивчера в 07:39
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Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

RT на русскомвчера в 10:05
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В России изменили порядок приема в вузы

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Москва 24

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Москва 24вчера в 07:28
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Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

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