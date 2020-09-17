В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Например, с 2021-2022 учебного года поступающие смогут подавать документы в дистанционной форме в любой российский вуз.

С чего всё началось «Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении RT на русском вчера в 10:05