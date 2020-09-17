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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Например, с 2021-2022 учебного года поступающие смогут подавать документы в дистанционной форме в любой российский вуз.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
.
RT на русском10:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Газета.Ru13:31
РИА Новости

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

РИА Новости07:39
Lenta.ru

В России изменили порядок приема в вузы

Lenta.ru09:10
Российская газета

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы

Российская газета09:46
URA.Ru

В России изменились правила приема в вузы

URA.Ru08:18
ТАСС

Минобрнауки утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году

ТАСС07:26
RT на русском

Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

RT на русском10:05

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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МИД прокомментировал попытки Дании помешать «Северному потоку — 2»

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток-2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода.
РИА Новости09:29
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Россия выделит на оборону около 9,5 трлн рублей к 2023 году

Согласно проекту бюджета, в 2021 году направят 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, в 2023 году — 3,1 трлн рублей Россия планирует потратить на оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, а в 2023 году — 3,1 трлн рублей.
Невские Новости10:34
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Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС11:10
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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