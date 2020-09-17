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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Например, с 2021-2022 учебного года поступающие смогут подавать документы в дистанционной форме в любой российский вуз.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 10:05
Подробнее о событии
Российская газета

Навели порядок

Российская газетавчера в 15:43
РИА Новости

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

РИА Новостивчера в 07:39
RT на русском

Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

RT на русскомвчера в 10:05
Lenta.ru

В России изменили порядок приема в вузы

Lenta.ruвчера в 09:10
URA.Ru

В России изменились правила приема в вузы

URA.Ruвчера в 08:18
ТАСС

Минобрнауки утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году

ТАССвчера в 07:26
Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Газета.Ruвчера в 13:31

Названы первые игры для PlayStation 5

Sony назвала ряд новых игр, которые первыми будут доступны на консоли нового поколения. Об этом сообщается в материале на сайте компании.
Lenta.ruвчера в 06:02
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Piter.tv16 сентября в 10:17
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Газета.Ruвчера в 03:57
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Матч ярославского «Локомотива» с командой «Сочи» отменен

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Коммерсантъ Ярославльвчера в 12:12
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