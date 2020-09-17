Общество
BFM.ruМинобрнауки изменило правила приема в вузы
Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы, который вступит в силу с 2021-2022 учебного года. Об этом сообщается сайте ведомства.
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Армия и оружие
США поменяли тактику противостояния российским военным в Сирии
Американская армия сменила тактику в противостоянии с российскими военными в Сирии и снова совершила провокацию в провинции Эль-Хасака, пишет издание "Русская весна".
Газета.Ru 09:03
Политика
Лавров призвал Литву не использовать белорусскую оппозицию втемную
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Белоруссии подогревают некоторые западные страны, в частности, Литва во многом руководит процессами и использует оппозицию "втемную".
Интерфакс 12:19
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолеты США и Швеции над Балтийским морем
Российский Су-27 сопроводил иностранные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря, после чего вернулся на аэродром постоянного базирования.
ФАН 12:12
Общество
Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
Режим дистанционной работы по возможности необходимо продлить в Москве из-за пандемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:23
Кино
На Netflix вышел фильм «Дьявол навсегда» с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости вчера в 07:26
Общество
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
Политика
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 11:46
Фигурное катание
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
МИР 24 вчера в 05:35
Музыка
Российские музыканты запишут альбом с песнями на стихи Мандельштама
Несколько российских музыкантов запишут трибьют-альбом с песнями на стихи расстрелянного поэта Осипа Мандельштама.
News.ru 05:37
Космос
Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера
Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда 05:37
Космос
Опубликовано видео секретного космического самолета X-37B ВВС США
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing впервые продемонстрировала ролик, в котором показала внутренний отсек многоразового космического шаттла ВВС США Х-37В.
Военное дело 07:29
Общество
Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:20
Экономика
Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ вчера в 13:40
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина
Александр Карелин покидает Госдуму. Профильная комиссия нижней палаты парламента досрочно прекратила полномочия депутата.
DP.RU 11:14
Происшествия
Ярославский губернатор объявил о награде за поимку убийцы девочек
Ярославль, 17 сентября 2020, 13:15 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о денежном вознаграждении за поимку подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске.
REGNUM 06:15
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде
В отношении двух военнослужащих Балтийского флота возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств (ч.1, ст. 148 УК), сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 10:58
Происшествия
Директора «Открытой России» задержали после выхода из спецприемника
В Москве сразу после выхода из спецприемника задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.
РБК 12:17
Футбол
«Астана» проиграла «Будучности» и вылетела из Лиги Европы
В матче второго раунда квалификации Лиги Европы казахстанская «Астана» сенсационно уступила «Будучности» из Черногории – 0:1.
Metaratings 11:57
Происшествия
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях.
Lenta.ru 09:06
Финансы
Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты
МВД и Росгвардия в течение следующих двух лет получат дополнительные 28 млрд руб. на выплату зарплат сотрудникам и военнослужащим, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021‒2023 гг.
Ведомости 10:06
Общество
МЧС Москвы предупредило о грозах и сильном ветре до конца суток
Сильный ветер, дождь и гроза останутся в столице на ближайшие сутки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве в четверг, 17 сентября.
Вечерняя Москва 09:59
Общество
В Epic Games Store бесплатно раздают Football Manager 2020 и Watch Dogs 2
В магазине Epic Games Store началась новая раздача игр.
Cyber.sports.ru 11:40
Авто
BMW представила удлиненную версию седана 5 Series 2021 года
Баварский бренд представил длиннобазную версию бизнес-седана BMW 5 серии.
Про Кроссоверы 08:56