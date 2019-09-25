Финансы
РИА НовостиМинобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
Минобрнауки России может получить более 1,8 триллиона рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
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Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь
Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России вчера в 08:39
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Экономика
Российские семьи со среды могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
РИА Новости вчера в 03:54
Космос
Последний «Союз-ФГ» доставил космонавтов на МКС
На МКС прибыли россиянин Олег Скрипочка, астронавт из США Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Lenta.ru вчера в 15:58
Наука
Загрязнение воздуха связано с психическим здоровьем детей
Исследование показало, что кратковременное воздействие загрязнения атмосферного воздуха было связано с обострением психических расстройств у детей через один-два дня, о чем свидетельствует возросшее количество обращений родителей в скорую помощь в Цинциннати для получения психиатрической помощи для детей.
Научная Россия вчера в 15:24
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Политика
Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Политика
К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов
В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России.
REGNUM вчера в 02:34
Энергетика
Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК 24 сентября в 14:26
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами
Что будут оценивать Администрация президента и "Единая Россия" изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года.
РБК 00:00
Футбол
ФК «Енисей» извинился перед фанатом за то, что лишил его ночи любви
Красноярский "Енисей" извинился перед фанатом, который получил бы ночь любви с девушкой в случае победы в матче против петербургского "Зенита".
Life.ru вчера в 21:21
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Газета.Ru вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Происшествия
Умер адвокат Александра Кокорина
Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Армия и оружие
ВСУ три раза за минувшие сутки нарушили перемирие в ЛНР
За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
Новостной фронт 24 сентября в 01:08
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Происшествия
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Футбол
Миодраг Божович: «„Торпедо“ победило заслуженно»
Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.
Спорт-Экспресс вчера в 15:04
Гаджеты
Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран
Вести.Хайтек вчера в 03:38
Футбол
Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Происшествия
Российский траулер загорелся в Норвегии
Возгорание произошло на борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё (губерния Тромс).
ТАСС вчера в 05:39
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09