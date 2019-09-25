Минобрнауки России может получить более 1,8 триллиона рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.

Космос Последний «Союз-ФГ» доставил космонавтов на МКС На МКС прибыли россиянин Олег Скрипочка, астронавт из США Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Наука Загрязнение воздуха связано с психическим здоровьем детей Исследование показало, что кратковременное воздействие загрязнения атмосферного воздуха было связано с обострением психических расстройств у детей через один-два дня, о чем свидетельствует возросшее количество обращений родителей в скорую помощь в Цинциннати для получения психиатрической помощи для детей.

Политика Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России.

Энергетика Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3% Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Политика Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами Что будут оценивать Администрация президента и "Единая Россия" изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года.

Футбол ФК «Енисей» извинился перед фанатом за то, что лишил его ночи любви Красноярский "Енисей" извинился перед фанатом, который получил бы ночь любви с девушкой в случае победы в матче против петербургского "Зенита".

Шоу-бизнес Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить» Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.

Происшествия Умер адвокат Александра Кокорина Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Происшествия Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.

Футбол Миодраг Божович: «„Торпедо“ победило заслуженно» Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.

Происшествия Российский траулер загорелся в Норвегии Возгорание произошло на борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё (губерния Тромс).

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.