Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМинобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года

Минобрнауки России может получить более 1,8 триллиона рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
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