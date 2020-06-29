Общество
Невские НовостиМинобрнауки назвало самые востребованные в России профессии
Министр образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в нашей стране профессии. По его словам, в России ценятся медицинские, педагогические и IT-специальности. Самыми востребованными в России являются медицинские, педагогические и IT-специальности.
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с чего всё началось
«Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — говорится в стенограмме совещания по ситуации на рынке труда, опубликованной на сайте кабмина.RT на русскомвчера в 14:18
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Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт вчера в 14:42
Армия и оружие
В Ладакхе начался третий раунд переговоров военных Индии и Китая
Третий раунд переговоров на уровне командующих корпусами сухопутных войск Индии и Китая стартовал в Чушуле с индийской стороны линии фактического контроля (ЛФК), разделяющей две страны.
Инфорос 04:57
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
Грозы, ливень и шквал ожидаются в Крыму до конца дня
ИА Крыминформ 02:44
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
Общество
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Газета.Ru 04:11
Политика
NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных
Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Общество
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет расследование о происхождении коронавируса.
Деловое.ТВ 02:13
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Общество
ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com вчера в 09:27
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
Гаджеты
Новейший Ryzen 5 3600XT против Core i5-10400. Кто быстрее в играх?
Как можно видеть, процессор Intel одержал победу в семи играх из девяти, но при этом ни в одном из девяти случаев ни один из CPU не обеспечил существенно большую производительность — разница порой составляет меньше 1%. Учитывая, что по уровню рекомендованных цен Core i5-10400 намного дешевле оппонента (190 долларов против 250 долларов), непосредственно для игр он смотрится интереснее.
iXBT.com 04:18
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
Происшествия
Рудник «АЛРОСА» в Якутии возобновит штатную работу после пожара
После пожара и проверки горноспасателей рудник "Интернациональный" продолжит штатную работу, сообщили в алмазодобывающей компании "АЛРОСА".
Интерфакс 03:29
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26