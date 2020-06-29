с чего всё началось

Министр образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в нашей стране профессии. По его словам, в России ценятся медицинские, педагогические и IT-специальности. Самыми востребованными в России являются медицинские, педагогические и IT-специальности.

Общество Названо число выявленных штаммов коронавируса в России В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова. 225

Общество Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска. 3

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 456

Армия и оружие В Ладакхе начался третий раунд переговоров военных Индии и Китая Третий раунд переговоров на уровне командующих корпусами сухопутных войск Индии и Китая стартовал в Чушуле с индийской стороны линии фактического контроля (ЛФК), разделяющей две страны.

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News. 197

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля. 182

Общество Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 1

Политика NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.

Транспорт По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту. 296

Общество ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 759

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 306

Гаджеты Новейший Ryzen 5 3600XT против Core i5-10400. Кто быстрее в играх? Как можно видеть, процессор Intel одержал победу в семи играх из девяти, но при этом ни в одном из девяти случаев ни один из CPU не обеспечил существенно большую производительность — разница порой составляет меньше 1%. Учитывая, что по уровню рекомендованных цен Core i5-10400 намного дешевле оппонента (190 долларов против 250 долларов), непосредственно для игр он смотрится интереснее.