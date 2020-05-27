Общество

ВедомостиВедомостиМинобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы

Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала». По словам министра, в этом году подать документы в вуз можно до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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с чего всё началось

Подать заявление в вуз можно будет до сдачи ЕГЭ с 20 июня

Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, начиная с 20 июня до 17 августа, – сообщил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.
Первый канал02:07

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Абитуриенты смогут подать документы в вузы до сдачи ЕГЭ

Коммерсантъ04:27

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РБК02:49

Минобрнауки назвало начало срока подачи документов в вузы

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