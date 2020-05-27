Общество
ВедомостиМинобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала». По словам министра, в этом году подать документы в вуз можно до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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с чего всё началось
Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, начиная с 20 июня до 17 августа, – сообщил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.Первый канал02:07
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