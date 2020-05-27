Общество

Вести.RuВести.RuМинобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Названы сроки подачи документов на поступление в вузы

Газета.Ru05:43

Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

iReactor05:07

Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня

ТАСС02:41

Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

РБК02:49

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Российская газета03:15

Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

РИА Новости03:34

Минобрнауки назвало начало срока подачи документов в вузы

Известия02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,6K
Общество

Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю

С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:53
1,4K
Общество

В России начнут запуск внутреннего туризма

В России с 1 июня начнется поэтапное снятие ограничений в отрасли внутреннего туризма, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
TatCenter вчера в 01:23
1,3K
Происшествия

В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
12
Армия и оружие

Российский «Посейдон» в США назвали оружием «судного дня»

Американские СМИ давно окрестили подводный аппарат с ядерной установкой, о котором рассказал президент Путин в мартовском послании к нации 2018 года, оружием «судного дня».
Южный Федеральный вчера в 22:48
2
Армия и оружие

В Киеве открыли дело против вице-адмирала ЧФ России

Добавим, что указанная пресс-служба Генпрокуратуры в своем релизе забыла указать фамилию «вице адмирала ЧФ РФ».
Свободная Пресса 10:07
Происшествия

В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
18
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55
50
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,5K
Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
623
Шоу-бизнес

Ирина Шейк проводит время в квартире Брэдли Купера

Модель провела у Купера несколько часов. После этого она спустилась, чтобы забрать доставку продуктов.
News.ru 09:54
Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
91
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
2,2K
Общество

Госдума приняла закон о запрете пиратских приложений

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, в соответствии с которым пиратские интернет-приложения будут блокировать.
Известия 10:04
2
Авто

Volkswagen начал продажи новой Jetta в России

Деловое.ТВ 05:08
295
Армия и оружие

Спутниковый Интернет Starlink поступит на военную службу

Условия контракта предполагают, что стороны протестируют Starlink для нужд военных и проведут оценку стоимости переориентации армейских систем связи на спутники на низкой околоземной орбите.
3DNews 02:30
1
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
5
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
396
Происшествия

В Екатеринбурге экс-депутата судят по делу о хищении 2,5 млрд

URA.Ru 04:02
2
Общество

Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом

Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru 25 мая в 12:37
1,6K
Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
761
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
518
Экономика

Клиентам Сбербанка избрали меру подключения

Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Коммерсантъ вчера в 14:26
7
Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
57
Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
754
Происшествия

СК ужесточил статью по делу об осквернении Вечного огня в Кронштадте

Следователи ужесточили статью по уголовному делу, возбуждённому из-за осквернения памятника «Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
RT на русском 10:28
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
1K
Игры

Закрытое тестирование Spacebase Startopia начнётся 29 мая

Выйти Spacebase Startopia должна в третьем квартале 2020 года на РС, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Игромания.ру 09:36
Общество

Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ-2020

На 29 и 30 июня запланированы предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры, чтобы основная волна ЕГЭ прошла без сбоев, сообщает Рособрнадзор со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
НДН.инфо 25 мая в 22:15
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное