Коронавирус
BFM.ruМинобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе
Комсомольская правда05:57
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
На портале появились объявления о продаже крупного центра на Арбате в Москве. Его стоимость продавец оценил в 11,5 млрд рублей.
News.ru 22 мая в 10:54
Общество
В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Авто
КамАЗ начал испытания нового самосвала К5
«КамАЗ» приступил к испытаниям новых самосвалов «КамАЗ-65952» с кабиной К5.
Автоновости дня 05:00
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Происшествия
Под Мурманском ищут пропавшую девочку
Сотрудники управления МЧС по Мурманской области вместе с водолазами, волонтерами и местными жителями начали поиски пропавшей девочки, которая ушла в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района.
ТАСС 05:56
Общество
Mortal Kombat11 в четыре руки: новый трейлер посвящён Шиве
Студия NetherRealm продолжает представлять новых героев, которые вольются в ростер Mortal Kombat 11 с выходом сюжетного дополнения Mortal Kombat: Aftermath.
Игромания.ру вчера в 11:15
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Фото: Архив Orsk.ru Мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста, длившегося весь священный месяц Рамадан.
Orsk.ru вчера в 04:05
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса
Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки).
Newia.ru 06:28
Экономика
В РФ предложили ввести рассрочку при взимании долгов до 15 млн рублей
Законопроект предлагает предоставлять однократную рассрочку по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитам в пределах 15 млн рублей на срок до 12 месяцев.
Аргументы и Факты 22 мая в 10:20
Общество
Где в Самарской области заболели коронавирусом
Еще у 62 жителей Самарской области, заболевших ОРВИ и пневмонией, диагностирована коронавирусная инфекция.
ГТРК Самара вчера в 04:09
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Космос
Космонавт Вагнер рассказал об адаптации к невесомости
Невские Новости вчера в 15:44
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Общество
В Челябинской области приступили к первому этапу снятия ограничений
Разрешаются прогулки и занятия спортом на улице.
Губерния (г. Челябинск) 06:21
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Космос
Япония отправила космический грузовик на МКС
Запуск был осуществлен ракетой японского производства H-IIB, разработанной компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Это последняя, девятая миссия по транспортировке грузов на Международную космическую станцию для данного типа кораблей, созданных космическим агентством Японии JAXA.
ИА Красная Весна 21 мая в 08:59
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Экономика
Туроператоры обозначили свои планы на лето и надежды на будущее
О ближайших планах нескольких российских туроператоров рассказали их руководители в ходе видеоконференции в профессиональной группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке.
ТурДом 05:30