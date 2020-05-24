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BFM.ruМинобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе
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