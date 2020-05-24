Общество

BFM.ruBFM.ruМинобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

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В Минобрнауки назвали планируемые сроки зачисления абитуриентов в вузы

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
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Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

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ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

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Происшествия

Более 50 случаев коронавируса выявили в Прикамье за сутки

По данным на 22 мая, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 2 случая - посмертно.
Пермь открытая 22 мая в 04:58
Политика

Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят.
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Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
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Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
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Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
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В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

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Под Мурманском ищут пропавшую девочку

Сотрудники управления МЧС по Мурманской области вместе с водолазами, волонтерами и местными жителями начали поиски пропавшей девочки, которая ушла в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района.
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Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти девушки

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В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град

Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
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Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
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Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

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Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
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Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

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Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
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Издание Sohu рассказало о провале похода НАТО в Баренцево море.
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В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году

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