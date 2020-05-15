Общество
ИнтерфаксМинобрнауки осудило романы студентов с преподавателями
В Министерстве науки и высшего образования считают, что близкие отношения между студентами и преподавателями недопустимы и наносят вред репутации российского образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Общество
Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса
Средний инкубационный период коронавируса составляет 5–5,5 дня.
Известия 09:15
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия 13 мая в 16:06
Футбол
«Спартак» выкупил Александра Соболева
REGNUM 17:33
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Общество
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Хоккей
Телегин подписал новый контракт с ЦСКА
Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
Спорт
В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.
ProstoProSport 15:30
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН 16:36
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года.
Автоновости дня 13 мая в 09:47
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 13 мая в 11:23
Единоборства
Джастин Гэтжи выразил поддержку отцу Хабиба Нурмагомедова
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гэтжи выразил слова поддержки госпитализированному в больницу отцу Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 21:14
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
РБК 16:02
Армия и оружие
Черноморский флот получит новые патрульные корабли, МРК и корветы
По словам главкома, черноморские моряки получат шесть патрульных кораблей проекта 22160, серию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, а также три новейших корвета, способных выполнять задачи в дальней морской зоне.
Sudostroenie.info вчера в 08:59
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
10 мая в Минпросвещения сообщили, что совместно с Роспотребнадзором подготовили требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
РБК вчера в 02:40
Политика
Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космические силы разрабатывают ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее, чем все существующие.
Ведомости 15:11
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Происшествия
В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области
Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больницы Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17
Путешествия
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Гаджеты
Названы самые популярные Android-смартфоны начала 2020 года
Наиболее востребованным в 1-й четверти 2020 года смартфоном с Андроидом назван Samsung Galaxy A51.
Goroday.ru вчера в 22:06
Путешествия
В Турции назвали сроки возобновления авиасообщения с Россией
Авиасообщение между Турцией и Россией может возобновиться в конце этого лета.
Профиль 09:31