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Хоккей Телегин подписал новый контракт с ЦСКА Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона. 1

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