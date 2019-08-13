с чего всё началось

Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует. Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о его отмене на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами

Происшествия В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.

Авто Hyundai показала новый Hyundai Solaris для России На российском рынке обновленный Hyundai Solaris официально дебютирует 18 февраля, при этом одновременно Hyundai объявит о начале продаж.

Политика Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.

Армия и оружие В Сирии снова погибли турецкие военные Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.

Технологии В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».