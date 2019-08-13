Политика

КоммерсантъКоммерсантъМинобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами

Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует. Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о его отмене на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
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с чего всё началось
В августе 2019 года газета "Троицкий вариант" опубликовала
 на своем сайте сканированную копию некоторых страниц приказа Минобрнауки, касающегося ограничения контактов с иностранными учеными.
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Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
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