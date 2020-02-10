с чего всё началось

Министр подчеркнул, что это «мировая практика». О соответствующем приказе Минобрнауки стало известно в августе 2019 года, он был опубликован в СМИ за подписью руководителя ведомства Михаила Котюкова. В приказе прописывались правила общения российских ученых с иностранными коллегами.

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

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