Политика

РБКРБКМинобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Министр подчеркнул, что это «мировая практика». О соответствующем приказе Минобрнауки стало известно в августе 2019 года, он был опубликован в СМИ за подписью руководителя ведомства Михаила Котюкова. В приказе прописывались правила общения российских ученых с иностранными коллегами.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
В августе 2019 года газета "Троицкий вариант" опубликовала
 на своем сайте сканированную копию некоторых страниц приказа Минобрнауки, касающегося ограничения контактов с иностранными учеными.
Интерфакс03:40

Подробнее о событии

Минобрнауки сняло ограничения на контакты учёных с иностранцами

RT на русском05:23

Песков: в приказе о контактах ученых с иностранцами не было запретов

РИА Новости05:46

Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами

Коммерсантъ03:33

Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

РБК05:42

Минобрнауки РФ отменило приказ об ограничении контактов российских и зарубежных ученых

Агентство Москва03:18

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными коллегами

Эхо Москвы04:04

Минобрнауки отменило приказ о правилах общения российских ученых с иностранцами

Интерфакс03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

ТАСС 03:30
Футбол

Ибрагимович прокомментировал поражение «Милана» в дерби

ProstoProSport вчера в 22:51
Кино

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
RT на русском 02:14
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Экономика

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
Происшествия

В Галерее искусств Зураба Церетели в Москве нашли тело охранника

Радиостанции «Говорит Москва» в Галерее искусств заявили, что не комментируют эту ситуацию.
Говорит Москва 04:58
Шоу-бизнес

Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Происшествия

Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
РБК вчера в 08:08
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Наука

Последние мамонты вымерли из-за инбридинга

Итоги эксперимента позволяют предполагать, что последние мамонты Земли действительно страдали от накопленных популяцией вредных мутаций.
Популярная механика 04:40
Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Гаджеты

Samsung планирует продать 2,5 млн смартфонов Galaxy Z Flip

По сообщениям сетевых источников, компания рассчитывает реализовать 2,5 млн экземпляров этой модели в текущем году.
3DNews 04:10
Политика

Bloomberg: Кремль нашел способ поднять рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
БИЗНЕС Online 05:43
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
RT на русском 05:30
Спорт

Большунов выиграл золото на масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

Известия вчера в 06:28
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Здоровье

Врачи назвали 5 продуктов с магнием, предотвращающих инфаркт

Врачи рекомендуют употреблять в день минимум 400 мг магния. Специалисты издания FoodEatSafe составили список продуктов, обогащенных магнием.
ToDay News Ufa 01:08
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Общество

10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»

Даже на вручении премии «Оскар» в 2008 году Тильда Суинтон пришла в необычном наряде, конечно же, черного цвета.
Летидор 00:00
Здоровье

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Политика

Олег Николаев уволил двух министров

Как стало известно «Правде ПФО», врио главы Чувашии Олег Николаев 10 февраля 2020 года подписал указы, которыми отправил в отставку двух министров.
Правда ПФО 05:23
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Политика

Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
ФАН вчера в 17:48
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru 07 февраля в 05:40
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула «Последний герой» из-за бойкота участников

RuNews24.ru вчера в 03:03
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео

Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции.
Вести.Ru 05:31
Политика

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Известия 05:44
Экономика

Кудрин оценил последствия коронавируса для российской экономики

Эпидемия коронавируса может привести к снижению темпов роста ВВП России на 0,2 процента, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.
Российская газета 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное