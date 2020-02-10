Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

В декабре экс-глава ведомства Михаил Котюков заявлял, что приказ усовершенствуют. Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
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с чего всё началось

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
РИА Новости03:28

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Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

РИА Новости03:28

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами

Ведомости03:47

Минобрнауки отменило приказ об ограничениях на контакты ученых с иностранцами

Коммерсантъ03:33

Новый министр науки отменил приказ, от которого страдали российские ученые

URA.Ru03:33

Минобрнауки отменило приказ о контактах российских ученых с иностранцами

Московский Комсомолец03:56

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными коллегами

Эхо Москвы04:04

Минобрнауки отменило приказ о правилах общения российских ученых с иностранцами

Интерфакс03:40
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Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM вчера в 13:40
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих

«ПСЖ» на своем поле переиграл «Лион» во встрече 24-го тура французской Лиги 1 со счетом 4:2.
Sport24.ru вчера в 16:59
Технологии

Обладатели Windows 7 лишились возможности выключить компьютер

Пользователи Windows 7 после незапланированного апдейта, который накануне выпустила компания Microsoft, столкнулись с ошибкой.
Политическая Экспертиза вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»

Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
StarHit.ru 08 февраля в 17:00
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Вести.Ru вчера в 20:40
Здоровье

Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 04:02
Космос

NASA просит у автокорпораций новый луноход

Автомобили.ру вчера в 23:04
Общество

Эксперт дал советы по защите от нового способа кражи денег со счетов

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков утром в понедельник, 10 февраля, дал гражданам советы, как защитить себя от нового способа кражи денег со счетов.
Аргументы недели 02:49
Культура

«Владимирской красавицей» стала Александра Дашкевич

Довод 04:04
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

Российская газета вчера в 07:29
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Здоровье

Легкий бег менее часа в неделю продлевает жизнь на треть

Пробежки менее часа в неделю на треть повышают продолжительность жизни на треть, сообщает портал Focus.de.
MedikForum.ru 08 февраля в 11:37
Происшествия

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

ТАСС 03:30
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Газета.Ru 02:35
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Общество

Число зараженных коронавирусом иностранцев в Китае увеличилось до 27

Число иностранцев, заразившихся новой коронавирусной пневмонией в Китае, увеличилось до 27, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Взгляд.ру 03:05
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 08 февраля в 05:13
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Российская газета вчера в 02:16
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Армия и оружие

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Lenta.ru 01:05
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08 февраля в 08:39
Политика

Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития.
РИА Новости 04:04
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