В письме студенты утверждают, что неоднозначные намеки со стороны преподавателей филологического факультета являются обычным явлением. В министерстве образования и науки заявили, что любые домогательства в вузах недопустимы, но каждый случай нужно расследовать индивидуально.

Минобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах

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