Общество
REGNUMМинобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах
В письме студенты утверждают, что неоднозначные намеки со стороны преподавателей филологического факультета являются обычным явлением. В министерстве образования и науки заявили, что любые домогательства в вузах недопустимы, но каждый случай нужно расследовать индивидуально.
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Минобрнауки: романы преподавателей со студентками портят репутацию российского образования
ФедералПрессвчера в 12:40
«Это вредит качеству образования». Минобрнауки — о письме студентов о домогательствах в МГУ
Плюс один +1вчера в 12:06
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Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Политика
США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ
Администрация президента США Дональда Трампа намерена частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса.
Известия 00:17
Общество
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.
RT на русском вчера в 10:27
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости вчера в 17:37
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
Армия и оружие
Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев
Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Политика
Толстой поставил условие для диалога с НАТО по Венскому документу
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч заявил о предложении к РФ присоединиться к обновлению Венского документа.
News.ru вчера в 10:31
Здоровье
В Челябинской области скончалось 18 пациентов с коронавирусом
Уральский меридиан 02:27
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Здоровье
В Коми за сутки выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19
Всего в регионе лабораторно подтверждено 882 случая заболевания коронавирусной инфекцией (вчера - 867), в том числе в активной фазе находятся 479 человек.
ТК Юрган вчера в 13:57
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Космос
Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд
Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
Политика
Трамп уволил генерального инспектора госдепартамента
Президент США Дональд Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика, сообщило Politico.
Интерфакс 00:23
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
Собянин заявил о необязательности носить маску и перчатки на улице
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос, надо ли человеку, который передвигается по улице, носить маску и перчатки.
Московский Комсомолец 14 мая в 14:28
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Общество
Власти Италии с 3 июня открывают границы
Будут разрешены поездки между регионами, въезд и выезд на территорию государства.
Эхо Москвы 02:33
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
Общество
В Красноярске суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа туриста
Один из пассажиров, прибывших в аэропорт Красноярска вывозным рейсом Гоа-Красноярск-Екатеринбург-Москва, отправлен в обсервацию принудительно по решению суда, остальные на домашнюю изоляцию или также в обсерватор, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:39
Гаджеты
AMD готовит настольные версии мобильных процессоров Ryzen Renoir
Компания AMD готовится представить линейку настольных версий своих мобильных процессоров Renoir.
NewInform 02:32
Общество
Власти Приморья заявили о резком скачке заболеваемости коронавирусом
Резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 01:53