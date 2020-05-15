Общество

REGNUMREGNUMМинобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах

В письме студенты утверждают, что неоднозначные намеки со стороны преподавателей филологического факультета являются обычным явлением. В министерстве образования и науки заявили, что любые домогательства в вузах недопустимы, но каждый случай нужно расследовать индивидуально.
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Министерство науки и высшего образования России осудило близкие отношения между преподавателями вузов и студентами

Эхо Москвывчера в 18:08

Минобрнауки: романы преподавателей со студентками портят репутацию российского образования

ФедералПрессвчера в 12:40

И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах

РИА Новостивчера в 03:41

«Такого рода явления в вузах недопустимы». Минобрнауки — о домогательствах в МГУ

Дождьвчера в 11:39

В Минобрнауки прокомментировали открытое письмо студентов МГУ о домогательствах

ТАССвчера в 11:20

«Это вредит качеству образования». Минобрнауки — о письме студентов о домогательствах в МГУ

Плюс один +1вчера в 12:06

Случаи обвинений в сексуальных домогательствах в российских вузах

Коммерсантъвчера в 15:11
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
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Политика

США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа намерена частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса.
Известия 00:17
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Общество

Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.
RT на русском вчера в 10:27
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,4K
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
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Киберспорт

Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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Общество

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости вчера в 17:37
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
2
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
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Армия и оружие

Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев

Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Политика

Толстой поставил условие для диалога с НАТО по Венскому документу

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч заявил о предложении к РФ присоединиться к обновлению Венского документа.
News.ru вчера в 10:31
12
Здоровье

В Челябинской области скончалось 18 пациентов с коронавирусом

Уральский меридиан 02:27
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,1K
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
11
Здоровье

В Коми за сутки выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19

Всего в регионе лабораторно подтверждено 882 случая заболевания коронавирусной инфекцией (вчера - 867), в том числе в активной фазе находятся 479 человек.
ТК Юрган вчера в 13:57
48
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
55
Космос

Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд

Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
1
Политика

Трамп уволил генерального инспектора госдепартамента

Президент США Дональд Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика, сообщило Politico.
Интерфакс 00:23
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Общество

Собянин заявил о необязательности носить маску и перчатки на улице

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос, надо ли человеку, который передвигается по улице, носить маску и перчатки.
Московский Комсомолец 14 мая в 14:28
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Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Общество

Власти Италии с 3 июня открывают границы

Будут разрешены поездки между регионами, въезд и выезд на территорию государства.
Эхо Москвы 02:33
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
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Общество

В Красноярске суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа туриста

Один из пассажиров, прибывших в аэропорт Красноярска вывозным рейсом Гоа-Красноярск-Екатеринбург-Москва, отправлен в обсервацию принудительно по решению суда, остальные на домашнюю изоляцию или также в обсерватор, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:39
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Гаджеты

AMD готовит настольные версии мобильных процессоров Ryzen Renoir

Компания AMD готовится представить линейку настольных версий своих мобильных процессоров Renoir.
NewInform 02:32
Общество

Власти Приморья заявили о резком скачке заболеваемости коронавирусом

Резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 01:53
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