с чего всё началось

Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.

Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров

Армия и оружие Лавров заявил о размещении оружия США в космосе По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Происшествия Задержанные суда КНДР доставили в Находку Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Армия и оружие Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Общество Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.

Футбол Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место.

Футбол Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».

Общество Европа готовится принудить Россию платить Украине Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.

Армия и оружие Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Политика Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.

Происшествия Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.

Шоу-бизнес Актер Максим Колосов травмировал глаз во время съемок в Благовещенске Фильм «Последствия» станет четвертой по счету картиной, снятой в Благовещенске во время фестиваля «Амурская осень».

Культура Три виртуальных концертных зала откроют в Иркутской области Виртуальные концертные залы будут созданы в трёх муниципальных образованиях Иркутской области.

Наука Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды Исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.