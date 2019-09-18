с чего всё началось

Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.

Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров

Происшествия В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Армия и оружие НАТО утратило военное превосходство над Россией Генерал Джозеф Данфорд, являющийся главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, заявил об утрате НАТО военного превосходства над Россией.

Шоу-бизнес Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.

Происшествия Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.

Общество Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников.

Хоккей «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.

Политика Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.

Политика Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.

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Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

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Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Футбол Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак» Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.