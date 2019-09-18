Общество

РБКРБКМинобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров

Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
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с чего всё началось
Вольное сообщество "Диссернет" 18 сентября представило доклад
 о ректорах российских вузов, которые, по мнению представителей организации, нарушали нормы академической этики.
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Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров

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