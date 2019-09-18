Общество
РБКМинобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров
Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
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с чего всё началось
Вольное сообщество "Диссернет" 18 сентября представило доклад о ректорах российских вузов, которые, по мнению представителей организации, нарушали нормы академической этики.ТАСС09:49
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