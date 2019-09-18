Общество
РБКМинобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров
Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
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с чего всё началось
Вольное сообщество "Диссернет" 18 сентября представило доклад о ректорах российских вузов, которые, по мнению представителей организации, нарушали нормы академической этики.ТАССвчера в 09:49
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«Это их мнение». Минобрнауки и ВАК прокомментировали разоблачение ректоров России «Диссернетом»
Фонтанка.Рувчера в 10:57
Сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат или некорректные заимствования в диссертациях 64 ректоров российских вузов
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 16:18
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Вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед болельщиками за совместную фотографию с игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Эриком Шупо-Мотингом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
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Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
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Из-за снижения уловов в России подорожал лосось
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев
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Глава UFC рассказал о том, когда Макгрегор вернется в октагон
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт дал свой комментарий относительно возвращения в октагон ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, являющегося бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
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