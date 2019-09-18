Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров

Сетевое сообщество «Диссернет» проанализировало 676 вузов и считает, что каждый пятый ректор нарушает академическую этику. У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
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с чего всё началось
Вольное сообщество "Диссернет" 18 сентября представило доклад
 о ректорах российских вузов, которые, по мнению представителей организации, нарушали нормы академической этики.
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