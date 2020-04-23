Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.

с чего всё началось

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. Авторы идеи считают, что это поможет бороться с неравенством доходов бюджетников в разных регионах. Сейчас разница в зарплатах может доходить до пяти раз.

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