Общество
ИзвестияМинобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. Авторы идеи считают, что это поможет бороться с неравенством доходов бюджетников в разных регионах. Сейчас разница в зарплатах может доходить до пяти раз.
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с чего всё началось
Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.Известиявчера в 17:01
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