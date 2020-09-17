Минобрнауки поменяло правила приема в вузы
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Министерство высшего образования и науки изменило правила приема учащихся в вузы. Новый порядок начнет действовать с 2021/22 учебного года, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
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