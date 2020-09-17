После признаний Тарзана Наташа Королева опубликовала странное фото

Напомним: все началось с того, что в прессу просочилась информация о том, что Тарзан изменил Наташе, когда та была на отдыхе, сразу с двумя девушками, которые после увеселительной ночи со стриптизером вынесли из его дома бриллианты звезды на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро.