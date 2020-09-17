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Минобрнауки поменяло правила приема в вузы

Министерство высшего образования и науки изменило правила приема учащихся в вузы. Новый порядок начнет действовать с 2021/22 учебного года, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении
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RT на русском10:05
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Газета.Ru

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Газета.Ru13:31
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Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

RT на русском10:05
РИА Новости

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

РИА Новости07:39
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В России изменились правила приема в вузы

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В Минобрнауки подготовили новые правила приема в вузы

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ТАСС

Минобрнауки утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году

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В России изменили порядок приема в вузы

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