Коронавирус
ВедомостиМинобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков, следует из сообщения.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.ТАСС12:47
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