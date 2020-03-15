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Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков, следует из сообщения.
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с чего всё началось

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.
ТАСС12:47

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Минобрнауки рекомендует вузам России перейти на дистанционное обучение

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Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

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Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

РБК12:57

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение

РИА Новости12:55

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Интерфакс12:59

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

ТАСС12:47
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