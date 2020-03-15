Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков, следует из сообщения.
Читать в источнике
Комментировать325
с чего всё началось

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.
ТАССвчера в 12:47

Подробнее о событии

Хроника коронавируса

Российская газетавчера в 13:42

Российские вузы начали переводить обучение в онлайн из-за коронавируса

ТАССвчера в 17:10

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Интерфаксвчера в 12:59

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

РБКвчера в 12:57

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение

РИА Новостивчера в 12:55

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Известиявчера в 12:50

Красноярские вузы обсуждают переход на дистанционное обучение из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:48, Ашберн
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Мой Брянск 14 марта в 11:29
Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и СМИ.
РЕН ТВ 14 марта в 21:53
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Здоровье

Из-за коронавируса в Красноярске выросло число изолированных

В Красноярском крае, как и во многих российских регионах, продолжается борьба с коронавирусом, который уже охватил многих зарубежные страны.
ФедералПресс 13 марта в 02:14
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине

Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
РИА Новости 00:35
Спорт

Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Газета.Ru вчера в 05:58
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Военное дело вчера в 12:07
Интернет

Эксперт рассказала об IT-безопасности при удаленной работе

В понедельник, 16 марта, стало известно о советах директора по IT-безопасности компании-разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу о том, как обезопасить себя во время удаленной работы, передает RT.
Невские Новости вчера в 22:48
Авто

Geely показала конкурента Outlander на новых изображениях

Что касается внешнего вида нового автомобиля, Geely Hao Yue смотрится гармонично, невзирая на большое количество сложных выштамповок, особенно в области задней стойки.
32CARS.ru 13 марта в 17:07
Экономика

С новым блоком: банки предложили ЦБ свои правила заморозки счетов

В кредитных организациях рассказали «Известиям», что попросят уточнить периодичность трансакций, которые следует считать подозрительными, а также обязать банки реабилитировать предпринимателей с замороженными счетами до решения суда.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Экономика

Эксперты предрекли рост цен на лекарства

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что колебания курса рубля не приведут к повышению цен на услуги здравоохранения, но вполне вероятно станут причиной роста цен на лекарственные препараты.
MedikForum.ru 13 марта в 07:53
Энергетика

Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 14 марта в 05:43
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Экономика

Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.
РБК вчера в 23:00
Общество

Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона

Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
РегионСамара.ру вчера в 03:41
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Происшествия

В Брянске на улице Урицкого произошло жуткое ДТП с маршруткой

В Брянске поздно вечером 15 марта произошла авария на пересечении улиц Красноармейская и Урицкого. Столкнулись маршрутка и легковушка.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 16:57
Политика

Украинские журналисты пожаловались на Порошенко

Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
Газета.Ru вчера в 09:41
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 14 марта в 00:01
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
iXBT.com вчера в 16:42
Футбол

Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»

Газета.Ru вчера в 14:32
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Live24 вчера в 05:05
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное