Коронавирус
ВедомостиМинобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков, следует из сообщения.
Читать в источнике
Оценить358
с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.ТАССвчера в 12:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Красноярские вузы обсуждают переход на дистанционное обучение из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:48, Ашберн
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и СМИ.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Здоровье
Из-за коронавируса в Красноярске выросло число изолированных
В Красноярском крае, как и во многих российских регионах, продолжается борьба с коронавирусом, который уже охватил многих зарубежные страны.
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Общество
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
Спорт
Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Интернет
Эксперт рассказала об IT-безопасности при удаленной работе
В понедельник, 16 марта, стало известно о советах директора по IT-безопасности компании-разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу о том, как обезопасить себя во время удаленной работы, передает RT.
Авто
Geely показала конкурента Outlander на новых изображениях
Что касается внешнего вида нового автомобиля, Geely Hao Yue смотрится гармонично, невзирая на большое количество сложных выштамповок, особенно в области задней стойки.
Экономика
С новым блоком: банки предложили ЦБ свои правила заморозки счетов
В кредитных организациях рассказали «Известиям», что попросят уточнить периодичность трансакций, которые следует считать подозрительными, а также обязать банки реабилитировать предпринимателей с замороженными счетами до решения суда.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Происшествия
Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре
Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
Экономика
Эксперты предрекли рост цен на лекарства
Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что колебания курса рубля не приведут к повышению цен на услуги здравоохранения, но вполне вероятно станут причиной роста цен на лекарственные препараты.
Энергетика
Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%
Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Экономика
Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд
Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.
Общество
Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона
Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Происшествия
В Брянске на улице Урицкого произошло жуткое ДТП с маршруткой
В Брянске поздно вечером 15 марта произошла авария на пересечении улиц Красноармейская и Урицкого. Столкнулись маршрутка и легковушка.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на Порошенко
Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Общество
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.