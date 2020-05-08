Общество
РБКМинобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах
Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на сайте министерства.
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Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне
Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия 08:29
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
REGNUM вчера в 04:15
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Ученый назвал способы дезинфекции масок
После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости 22:16
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы.
ТАСС 17:24
Общество
Власти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае
С 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов.
Рифей-Пермь 08:33
Здоровье
Комаровский рассказал о помощи иммунитету при коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о помощи иммунитету при коронавирусе.
Lenta.ru 21:39
Общество
В Ростовской области обязательный масочный режим вводят и на улице
Ранее стало известно, что обязательный масочный режим на рабочем месте и в общественных местах вводится в регионе с 9 мая.
Дон-ТР 12:56
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 05:17
Общество
В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг
Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели.
ТАСС 20:44
Футбол
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче.
Bobsoccer 08:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 20:59
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
Общество
Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области
Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит вчера в 07:11
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
Общество
Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости 21:51
Футбол
Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее
Vprognoze.ru 06:27
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото
Дочь Михаила Задорнова, скончавшегося в 2017-м, поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
OAnews 04:11
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42