с чего всё началось

Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на сайте министерства.

Общество В Роспотребнадзоре назвали три этапа снятия ограничений в стране На втором этапе откроются школы, вузы и более крупные торговые точки, однако ограничение на число посетителей в одно и то же время будет действовать, передает РИА Новости. 2,6K

Общество Путин поручил выделить на поддержку автопрома 20,5 млрд рублей Президент Владимир Путин поручил правительству до 22 мая выделить 20,5 млрд руб. из федерального бюджета для поддержания спроса на продукцию российского автопрома. 9

Экономика Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали умеренный рост к закрытию сессии во вторник, 5 мая, на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности США. 3

Политика Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 3,4K

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 142

Политика Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Общество В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". 576

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 22

Авто Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail новых поколений породнятся куда сильнее, чем ожидалось.

Общество Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. 1,1K

Футбол Два Кубка и 16 тренеров. Как жил «Локомотив» без Семина СМИ сообщают, что совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" решил не продлевать контракт с главным тренером команды, чье соглашение истекает 31 мая 2020 года 16 тренеров и Семин Между вторым уходом Семина из "Локомотива" в 2005 году и возвращением в 2009-м в клубе сменились семь тренеров.

Игры В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 356

Происшествия В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей. 196

Политика Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. 105