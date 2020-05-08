Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах

Министерство науки и высшего образовании России продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая, говорится в приказе министерства.
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В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн

Газета.Ru18:28

Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн

ТАСС17:09

Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая

Российская газета14:12

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

РБК14:39

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

РИА Новости13:45

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Известия13:44

Дистанционное обучение в вузах продлили до 31 мая

Интерфакс13:39
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
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В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
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Армия и оружие

Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.
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Общество

В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты

В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты. А также медицинские маски и продукты.
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Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Шоу-бизнес

Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Нагиев во время режима самоизоляции решил развлечь российских пользователей социальной сети, опубликовал танцевальное видео с "Пухляшом" (Дмитрием Красиловым), получившим известность после съемок клипа группы Little Big на песню Uno, которая должны была быть исполнена коллективом на "Евровидении–2020".
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Происшествия

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Российская газета 06:28
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Общество

Мурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

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Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
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Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
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Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

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Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

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Росстат рассказал о росте инфляции в России

Росстат рассказал о росте инфляции в России.
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Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в картине «Пираты Карибского моря». Скорее всего на главную роль возьмут девушку.
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Общество

Главврач из Кемерово будет наказан за приказ о медиках с коронавирусом

Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19.
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Автомобили в России предложили продавать напрямую с заводов

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