Министерство науки и высшего образовании России продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая, говорится в приказе министерства.

Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 126

Здоровье В Приамурье больных коронавирусом без симптомов решили отправлять на амбулаторное лечение В Амурской области рассматривается возможность направления пациентов с коронавирусной инфекцией без клинических проявлений на амбулаторное лечение на дому.

Политика Земан поздравил Путина с Днем Победы Президент Чехии Милош Земан направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с поздравлением по случаю окончания Второй мировой войны и выразил восхищение героизмом воинов-освободителей и всего советского народа-победителя.

Общество В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 1,3K

Политика Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Шоу-бизнес Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big Дмитрий Нагиев во время режима самоизоляции решил развлечь российских пользователей социальной сети, опубликовал танцевальное видео с "Пухляшом" (Дмитрием Красиловым), получившим известность после съемок клипа группы Little Big на песню Uno, которая должны была быть исполнена коллективом на "Евровидении–2020". 23

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 230

Общество Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты. 368

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 366