с чего всё началось

Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на сайте министерства.

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 363

Происшествия Автомобиль вынесло на тротуар при ДТП в Южно-Сахалинске По словам очевидцев, Passo от столкновения отлетел на тротуар. На место ДТП прибыли спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Футбол Федун пробудет в больнице около недели Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.

Общество Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». 658

Игры В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства. 123

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с Президентом РФ Владимиром Путиным озвучила методические рекомендации ведомства по снятию ограничений. 2,6K

Футбол «Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».

Футбол «Ман Сити» претендует на Куасси Манчестерский клуб уже связывался с представителями Куасси, чтобы обсудить возможность трансфера, сообщает источник со ссылкой на SoccerLink.По данным СМИ, на Куасси также претендует «РБ Лейпциг».

Происшествия Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции. 206

Шоу-бизнес Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья. 5

Политика Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества». 66

Политика Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили 75-ю годовщину Победы.