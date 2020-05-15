Общество

REGNUMREGNUMМинобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах

В письме студенты утверждают, что неоднозначные намеки со стороны преподавателей филологического факультета являются обычным явлением. В министерстве образования и науки заявили, что любые домогательства в вузах недопустимы, но каждый случай нужно расследовать индивидуально.
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Министерство науки и высшего образования России осудило близкие отношения между преподавателями вузов и студентами

Эхо Москвывчера в 18:08

Минобрнауки: романы преподавателей со студентками портят репутацию российского образования

ФедералПрессвчера в 12:40

В Минобрнауки прокомментировали открытое письмо студентов МГУ о домогательствах

ТАССвчера в 11:20

«Такого рода явления в вузах недопустимы». Минобрнауки — о домогательствах в МГУ

Дождьвчера в 11:39

Случаи обвинений в сексуальных домогательствах в российских вузах

Коммерсантъвчера в 15:11

«Это вредит качеству образования». Минобрнауки — о письме студентов о домогательствах в МГУ

Плюс один +1вчера в 12:06

И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах

РИА Новостивчера в 03:41
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Роспотребнадзор выступил против снятия режима самоизоляции в Свердловской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:46
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Общество

Предотвратившему покушение на Путина экс-полковнику ФСБ отказали в УДО

Полковник разрабатывал план освобождения заложников, захваченных во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, а годом ранее предотвратил покушение на президента Владимира Путина во время его визита в Азербайджан.
Московский Комсомолец вчера в 06:03
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Общество

Путин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом

На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России.
BFM.ru 00:30
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Общество

Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда

Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой помощи в Кузбассе обратились к главе региона Сергею Цивилеву и президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на условия труда и отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:49
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Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду

Goroday.ru вчера в 22:48
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Наука

«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»

Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор 14 мая в 15:00
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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru вчера в 14:51
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Политика

Венесуэла просит Совбез ООН обсудить попытку вторжения в страну

Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения на территорию страны.
Новые Ведомости 14 мая в 04:30
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Общество

Учебный год в России начнется по новым правилам

Из-за пандемии коронавируса в российских школах введут новые правила. Одно из них — запрет на общие перемены и прогулки.
Оka.fm 14 мая в 06:00
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Авто

В Сети показали цифровую приборную панель на Lada Vesta

Разрабатывать цифровую комбинацию приборов для Lada Vesta начали еще в середине 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
Общество

В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
Известия 01:07
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Политика

Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам

Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Gazeta.SPb вчера в 08:28
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Общество

В магазинных пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу

В пельменях нескольких марок обнаружена кишечная палочка, а в одних пельменях нашли еще и сальмонеллу.
НТР 24 вчера в 07:30
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Общество

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Наука

Нейроны гигантоклеточного ядра заставили мышей свернуть налево

N+1 вчера в 15:16
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Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
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Здоровье

Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД

Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости 14 мая в 21:56
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Политика

Сбербанк против ДНР: тайная стратегия или прогиб перед реальным хозяином?

Из вашего письма следует, что его Указ о признании в России документов, выданных на территории ДНР, а также другие директивы, принятые в продолжение пункта 2. этого Указа (и о которых ваш банк не может не знать), для банка не являются достаточно „легитимными“.
Rusvesna.su 00:00
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 14 мая в 07:45
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Кино

Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

Piter.tv вчера в 02:06
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