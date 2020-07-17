Экономика

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Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
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Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАСС17 июля в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском18 июля в 04:48

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБК17 июля в 16:57

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ru17 июля в 14:43

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известия17 июля в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ru17 июля в 14:45

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новости17 июля в 16:10

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАСС17 июля в 14:27
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Общество

Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде

REGNUM вчера в 23:05
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Общество

В России завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 00:36
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Происшествия

На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста

Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости вчера в 22:29
Здоровье

Врачи из Уфы получили благодарности от Василия Орлова

Амур.инфо вчера в 23:41
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru вчера в 11:00
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Игры

СМИ: официальный магазин PlayStation будет продавать по одной PS5 на человека

В онлайн-магазин PlayStation Direct нельзя будет купить больше одной PlayStation 5. Об этом сообщил портал Wccftech.
CyberSport.ru 00:01
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18 июля в 18:43
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Киберспорт

Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima

Sucker Punch выпустила для PS4 всего две полноценные игры: inFamous: Second Son в 2014 году и Ghost of Tsushima в 2020 году.
Игромания.ру 17 июля в 12:54
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Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 18 июля в 13:14
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Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А

Газета.Ru вчера в 18:08
Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

РИА Новости вчера в 21:33
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Происшествия

В Омске во время купания утонули еще три человека

Город55.ру 00:34
7
Происшествия

Режим ЧС введен сразу в трех населенных пунктах в Забайкалье

РЕН ТВ 00:36
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
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Авто

В Уфе объявлен аукцион по продаже арестованных машин

В Уфе в середине августа состоятся торги по продаже арестованного имущества, в том числе, автомобилей.
UfacityNews.ru вчера в 22:29
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Армия и оружие

Мир останется без контроля над производством ядерного оружия

Представитель американского президента по вооружению Маршалл Биллингсли сообщил о готовности пролонгации Договора о сокращении и ограничении стратегического вооружения.
Аргументы недели 17 июля в 06:05
Спорт

40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета 18 июля в 18:17
Здоровье

Население Волгоградской области продолжило стремительно уменьшаться

Население Волгоградской области продолжает стремительно уменьшаться.
Блокнот Волгоград 00:02
Здоровье

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47
Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили вчера в 04:17
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
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Здоровье

Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ

«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом»,— говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ вчера в 21:09
1
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Известия вчера в 14:23
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Шоу-бизнес

Харламов вышел в свет с похожей на его двух жен блондинкой

Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor вчера в 06:21
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Общество

В Красноярском крае открылось 110 пунктов проведения ЕГЭ

Как сообщили ИА REGNUM в минобразования Красноярского края, в регионе открылось 110 пунктов проведения экзамена, в том числе 30 — в труднодоступных территориях.
REGNUM 00:33
Культура

Экспонатами Хакасского национального музея восхитятся и незрячие люди

Еще в пяти российских музеях появятся тактильные экспонаты, которые помогут незрячим и слабовидящим людям посещать экскурсии.
ИА Хакасия вчера в 21:09
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Происшествия

В ДТП погиб депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков

В результате ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:55
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