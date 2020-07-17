Экономика

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Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
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Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАСС17 июля в 14:27

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Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русскомвчера в 04:48

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБК17 июля в 16:57

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАСС17 июля в 14:27

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известия17 июля в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ru17 июля в 14:45

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ru17 июля в 14:43

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новости17 июля в 16:10
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Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»

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Энергетика

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Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
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Происшествия

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
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Политика

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Общество

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Газета.Ru 18:02
Политика

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Происшествия

Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв

Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 15:12
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Происшествия

На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
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Общество

«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина

Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
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Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
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Общество

Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России

Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений.
РБК 19:35
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
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Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет

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Гаджеты

Android-аналог системы AirDrop компания Google покажет уже в августе

Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
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Финансы

Какие доходности остались на депозитном рынке

Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.
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Употребление электронных сигарет и кальянных смесей в России могут приравнять к курению табака.
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Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 24 пациента старше 65-ти лет; 11 детей и подростков в возрасте от трех до 15-ти лет. ⠀ Среди вновь выявленных пациентов 12 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 65 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
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Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
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Три автомобиля столкнулись на трассе Чита-Забайкальск

На трассе Чита-Забайкальск 19 июля столкнулись три автомобиля.
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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
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