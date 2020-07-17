Экономика

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Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

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Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

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Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

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Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
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Общество

В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»

В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Происшествия

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

REGNUM 15:25
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Футбол

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участия в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Нева Спорт 16:07
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В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

РБК 08:57
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Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
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Экономика

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Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru 16 июля в 21:51
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Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
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Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
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В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

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Музыка

На форум «Таврида» в Крым съедутся 150 российских музыкантов

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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

Мой Брянск вчера в 16:50
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Футбол

«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

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REGNUM 04:42
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Общество

Генсек ООН призвал реформировать крупнейшие международные организации

Государства, которые лидировали более 70 лет назад, отказываются рассматривать изменения, необходимые для смены баланса сил в международных объединениях, в частности в Организации Объединенных Наций (ООН) и организациях Бреттон-Вудской системы, передает Reuters слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Ведомости 11:51
Общество

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки

За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Вечерняя Москва вчера в 17:30
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Пилот «Альфа Таури» получит новый двигатель перед стартом ГП Венгрии

РИА Новости 16:43
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Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
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Армия и оружие

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
Газета.Ru 13:47
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Китай подготовил ракету для запуска миссии на Марс

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