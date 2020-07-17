Экономика
ИзвестияМинобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить375
с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Агутин рассказал, как удалось сохранить семью после обвинений в измене
RuNews24.ru 05:45
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Общество
В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»
В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Футбол
Черышев не сыграет за «Валенсию» в матче с «Севильей» из-за травмы
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участия в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Нева Спорт 16:07
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Экономика
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru 16 июля в 21:51
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
Российская газета вчера в 04:14
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
Шоу-бизнес
«Беса» вызвал среди поклонников похудевший на 100 кг Фадеев
Privet-Rostov.ru 11:58
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском 13:14
Музыка
На форум «Таврида» в Крым съедутся 150 российских музыкантов
Московский Комсомолец 03:00
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Мой Брянск вчера в 16:50
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news вчера в 04:57
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Общество
Генсек ООН призвал реформировать крупнейшие международные организации
Государства, которые лидировали более 70 лет назад, отказываются рассматривать изменения, необходимые для смены баланса сил в международных объединениях, в частности в Организации Объединенных Наций (ООН) и организациях Бреттон-Вудской системы, передает Reuters слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Ведомости 11:51
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Вечерняя Москва вчера в 17:30
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
Газета.Ru 13:47
Космос
Китай подготовил ракету для запуска миссии на Марс
ИА Красная Весна 06:28