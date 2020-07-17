Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

с чего всё началось

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Общество ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. 186

Политика Талибы ответили на обвинения американских СМИ в «сговоре» с Россией Официальный представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин в интервью телеканалу RT назвал сообщения о "сговоре" с Россией необоснованными.

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 47

Общество В Москве раскупили бойкотированные «Фуд-сити» армянские товары В социальных сетях появилось видео очередей к фурам с армянскими товарами у рынка «Фуд-сити» в Москве. 5

Общество В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула В Новосибирском зоопарке три самки родили 16 детенышей краснокнижного манула, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте". 1

Автоспорт Пилот McLaren Сайнс заявил, что никто не заставит его встать на колено Испанский пилот команды McLaren Карлос Сайнс прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первых этапов сезона «Формулы-1». 1

Автоспорт Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-2» Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем основной гонки в "Формуле-2" на Гран-при Венгрии.

Политика Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2» Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил неизвестными последствиями всем фирмам, связанным с «Северным потоком — 2». Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter 16 июля. 1,3K

Политика Кадыров потребовал от Зеленского извинений Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. 3

Происшествия В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области. 12

Общество В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи» В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»