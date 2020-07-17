Экономика

ИзвестияИзвестияМинобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
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Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

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Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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Новая экологическая экспертиза может отложить запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Super Heavy на годы

SpaceX / YouTube Для этого компании необходимо пройти новую экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), так как утверждённым FAA в 2014 году планом был предусмотрен запуск Starship с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
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Роднина отреагировала на гибель 20-летней фигуристки-чемпионки

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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
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Экономика

Европейское направление бизнеса «Газпрома» - перспективный вектор развития

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Finam.Ru 06:00
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Как пишет ТАСС, новый резидент особой экономической зоны «Тольятти» должен запустить выпуск сидений для автомобилей, а также комплектующим к ним.
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Шоу-бизнес

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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
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Происшествия

Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

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Политика

Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru 16:59
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
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Общество

Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
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Армия и оружие

Ким Чен Ын обсудил с военными боеготовность армии КНДР

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Здоровье

Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса

Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что пройдут еще три волны коронавируса и самой жесткой будет вторая.
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Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона

Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
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Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Армия и оружие

Азербайджан обстрелял позиции Армении 120 раз за сутки

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Политика

Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN.
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха показался в новом образе с лысиной и усами

Стас Пьеха в микроблоге в Instagram опубликовал фотографию, на которой предстал в новом образе, напугавшем поклонников.
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Общество

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

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Кино

Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»

Главным героем фильма станет боец штурмотряда Рико Родригес, который имеет прозвище «Скорпион».
ГЛАС.RU 16 июля в 03:42
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