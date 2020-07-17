Экономика
ИзвестияМинобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
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Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ
RT на русскомвчера в 04:48
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В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Discover24 17 июля в 08:11
Политика
Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав
Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
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Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv 17 июля в 08:37
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Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 16 июля в 02:59
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек
На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась видео с неисправным аттракционом в Челнах
Московский Комсомолец 03:30
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» Марина Макарова
Актриса Марина Макарова, известная по ролям в российских сериалах «Тайна следствия», «Убойная сила», «Литейный», умерла в возрасте 45 лет.
РБК 04:59
Общество
В России выявили 6109 случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:46
Общество
Немногочисленная акция в поддержку Фургала состоялась во Владивостоке
Жители Владивостока и Хабаровска в субботу вышли на улицы городов с плакатами и лозунгами с целью поддержать задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщают СМИ.
iReactor вчера в 02:51
Кино
Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»
По сюжету команда героев следует за четырьмя бессмертными наемниками, которые пользуются многовековым опытом спецопераций, чтобы помогать людям.
ИА Красная Весна вчера в 19:35
Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
Несколько людей ворвались в здание профсоюза и подожгли его, возгорание удалось потушить.
Lenta.ru 03:40
Спорт
Артём Свиряков установил личный рекорд в честь 40-летия Олимпиады-80
КП - Новосибирск вчера в 09:31
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Наука
Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен
Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:33
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК вчера в 22:39
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
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Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
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Лидеры ЕС не могут сойтись во мнениях о размере общего бюджета
В результате саммит "экономической четверки" продлен еще на один день.
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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
Всего на 18 июля в Алтайском крае коронавирусом заражено 7184 человека, среди заболевших 709 детей.
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Певец Игорь Николаев улетел отдыхать на частном самолете
Российский музыкант Игорь Николаев вызвал общественный резонанс тем, что на частном самолете увез своих родных на отдых.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:11
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Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».
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«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
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Путин поздравил работников металлургической отрасли с праздником
Российский лидер Владимир Путин обратился к работникам и ветеранам металлургической отрасли и поздравил их с Днем металлурга.
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Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
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