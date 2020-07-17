Экономика

ИзвестияИзвестияМинобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
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Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

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Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

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В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новости17 июля в 16:10

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Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ru17 июля в 14:45

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ru17 июля в 14:43

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАСС17 июля в 14:27
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Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
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Актриса Марина Макарова, известная по ролям в российских сериалах «Тайна следствия», «Убойная сила», «Литейный», умерла в возрасте 45 лет.
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Жители Владивостока и Хабаровска в субботу вышли на улицы городов с плакатами и лозунгами с целью поддержать задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщают СМИ.
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Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен

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