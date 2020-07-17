Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.

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