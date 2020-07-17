Экономика
ИзвестияМинобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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В США объяснили массовое падение американских истребителей
Семь истребителей США потерпели крушение за последние 2 месяца, причем американские эксперты обеспокоены этими происшествиями.
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Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
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Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
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Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Политика
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла
Srnsk 15 июля в 03:23
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102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
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Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 10:58
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретар главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости 17:40
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru 13:44
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
Шоу-бизнес
«Беса» вызвал среди поклонников похудевший на 100 кг Фадеев
Privet-Rostov.ru 11:58
Армия и оружие
ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия вчера в 09:18
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Происшествия
Нефтепродукты вытекли из затонувшего в прошлом году танкера у Одессы
Украинские экологи зафиксировали новое пятно от горючего у побережья Одессы. Уточняется, что топливо вытекло из затонувшего танкера "Делфи".
РЕН ТВ 15 июля в 22:48
Политика
Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку
Московский Комсомолец 00:12
Происшествия
Прокурор штата Орегон подаст в суд на силовые ведомства США
Прокурор штата Орегон Эллен Розенблум подаст судебный иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств США за нарушения прав человека во время протестов, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 11:14
Футбол
Арсенал — Манчестер Сити 2:0
Второй финалист Кубка Англии станет известен в воскресенье, когда на том же "Уэмбли" сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Вести.Ru 16:43
Армия и оружие
Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном
Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна 07:39
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news вчера в 04:57
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 16 июля в 20:53
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Космос
Жители России смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Россиянам представится возможность узреть парад планет, рассказал астроном Джеффри Хант на своем сайте.
iReactor 10:53
Общество
Страны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест
Страны G20 намерены использовать все имеющиеся средства для противостояния последствиям пандемии коронавируса и ее экономическим последствиям, говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков государств.
Московский Комсомолец 17:23