Экономика
ИзвестияМинобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить428
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ
RT на русскомвчера в 04:48
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Армия и оружие
Движение «Азов» превратило Украину в маяк для неонацистов всего мира
Главным центром подготовки неонацистов на Украине португальское издание называет полк «Азов» (экстремистская структура, запрещена в РФ).
Военное обозрение 04:49
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей вчера в 05:39
Игры
Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch
Разработчики из Crytek опубликовали новый трейлер игры Crysis Remastered, которая уже 23 июля выйдет на консоли Nintendo Switch.
The GEEK 02:08
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
Общество
Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях
Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования.
РБК 05:53
Здоровье
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 52
Число жертв коронавируса выросло до 52. В инфекционном госпитале умерла 84-летняя жительница Зуевского района.
Эхо Москвы в Кирове 17 июля в 07:51
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и IT-продукции
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
РБК 05:59
Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров.
ToDay News Ufa 17 июля в 10:17
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек
На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
Баскетбол
ЦСКА расторг контракт с Сент-Росом
Баскетбольный клуб ЦСКА объявил о расторжении контракта с кубинским форвардом Ховардом Сент-Росом.
МК-Спорт 02:48
Единоборства
Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172
Киргизский боец Рафаэль Физиев победил англичанина Марка Диакези на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Газета.Ru вчера в 22:20
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
Футбол
«Урал» сыграет с «Химками» в полуфинале Кубка России по футболу
Нева Спорт вчера в 21:27
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
Семченко отметил, что за 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам госэкзамена.
Моя Москва.онлайн 05:51
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21