Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.

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Политика В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. 60

Общество Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых. 461

Общество Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования.

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Общество Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и IT-продукции Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Технологии В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров. 6

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