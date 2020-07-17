Экономика
ИзвестияМинобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 17 июля, в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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Происшествия
Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке
Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости 12:44
Общество
Генсек ООН назвал вызванную коронавирусом глобальную угрозу
Ситуация с коронавирусом помогла обнаружить риски, которые игнорировались человечеством на протяжении десятилетий, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
iReactor 09:53
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт 17:48
Общество
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных исходов за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском 13:14
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия 17:42
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Финансы
МВФ предложил заморозить долги бедных стран
Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
REGNUM 13:09
Политика
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Авто
На Украине стали выпускать и продавать «ГАЗели» под брендом HDC
Avtovesti.com 15:20
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Футбол
«Неэтичное поведение». Хачатурянц осудил реакцию судьи на отмененный гол «Спартака»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (3:0), когда арбитр на линии Владислав Назаров неоднозначным жестом отреагировал на отмену гола красно-белых.
Sport24.ru 14:31
Происшествия
Прокурор штата Орегон подаст в суд на силовые ведомства США
Прокурор штата Орегон Эллен Розенблум подаст судебный иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств США за нарушения прав человека во время протестов, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 11:14
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Космос
США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году
Интернет-издание Ars Technica опубликовало материал, в котором говорится о том, что США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году.
Ferra 15 июля в 06:50
Политика
Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку
Московский Комсомолец 00:12
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулось на западе Москвы
ДТП с участием четырех автомобилей, включая две маршрутки, произошла на западе Москвы, информации о пострадавших не поступало.
Известия 18:08
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57
Наука
Преимущество варки кофе ультразвуком названо
ToDay News Ufa 07:34
Политика
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
ТАСС 17:21
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Политика
Меркель и Анастасиадис обсудили буровые работы Турции на шельфе Кипра
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис обсудили в субботу на полях саммита ЕС в Брюсселе проводимую Турцией разведку газа на кипрском шельфе и другие вопросы, касающиеся ситуации в регионе Восточного Средиземноморья, включая собственно так называемую кипрскую проблему.
ТАСС 17:35
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12