Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Минобрнауки разъяснило требования по ношению масок в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии коронавируса. В новом учебном году учащиеся смогут ходить на занятия, как и прежде, — сокращать число присутствующих людей в аудиториях не будут.В источнике
Валерий Фальковроссийский депутат
Таких ограничений в методических рекомендациях нет, есть жесткое требование о том, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах.
Подробнее о событии
URA.Ru

Российские вузы отказываются от очного обучения в пользу дистанта

URA.Ru14:11
ТАСС

Вузы в регионах будут сами принимать решение о возврате онлайн-обучения

ТАСС13:30
Фонтанка.Ру

Минобрнауки: Вузы в регионах будут сами решать, переходить ли на удалёнку

Фонтанка.Ру13:53
RT на русском

В Минобрнауки рассказали о начале учебного года в вузах

RT на русском13:47
Российская газета

Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях

Российская газета14:03
РИА Новости

Минобрнауки разъяснило требования по ношению масок в вузах

РИА Новости14:14
Газета.Ru

Число студентов не будут ограничивать на парах из-за коронавируса

Газета.Ru13:47

Заслуженный врач дала прогноз по второй волне коронавируса в России

Вторая волна коронавируса по масштабам будет меньше первой и придется на сентябрь — октябрь 2020 года, сообщает URA.RU со ссылкой на заслуженного врача России, главу терапевтической службы Тюменской областной клинической больницы №1 Елену Журавлеву.
Заслуженный врач дала прогноз по второй волне коронавируса в России
Rambler News Service11:37

В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газета10:50
29

Производитель электронных сигарет Juul продолжит сокращение штата

Американский производитель электронных сигарет Juul Labs Inc. планирует продолжить сокращение штата после после ликвидации около трети рабочих мест ранее в 2020 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо гендиректора компании Кей-Си Кростуэйта сотрудникам.
Интерфакс04:45

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

В Кремле заявили, что детали фальсификации с Навальным пока неясны

«Пока не располагаем деталями», — заявил Песков, в связи с объявлением Минска, о перехвате телефонного разговора между Варшавой и Берлином, доказывающего фальсификацию отравления Навального.
ИА Красная Весна09:42

В Индии объясняют, почему ВВС Китая отдают предпочтение российским Су-30 при переброске в Ладакх

По данным других источников в Индии, на один из высокогорных аэродромов в районе Ладакха ВВС Китая перебросили один истребитель пятого поколения J-20 и несколько истребителей Су-30 (модификация Су-30МК2).
Военное обозрение09:39