Минобрнауки разъяснило требования по ношению масок в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии коронавируса. В новом учебном году учащиеся смогут ходить на занятия, как и прежде, — сокращать число присутствующих людей в аудиториях не будут.В источнике
Таких ограничений в методических рекомендациях нет, есть жесткое требование о том, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах.
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