Вестник Кавказа 15

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии коронавируса. В новом учебном году учащиеся смогут ходить на занятия, как и прежде, — сокращать число присутствующих людей в аудиториях не будут.