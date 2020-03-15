Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.

с чего всё началось

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий".

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