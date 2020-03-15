Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.

с чего всё началось

Министерство науки и высшего образования России рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

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