Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинобрнауки рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования России рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.
ТАСС12:47

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Главный педагогический вуз России перешел на дистанционное обучение

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Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

ТАСС12:47

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

РБК12:57

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение

РИА Новости12:55

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Интерфакс12:59

Кемеровские вузы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Газета Кемерова05:03
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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