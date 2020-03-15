Коронавирус

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Организовать обучение «вне места нахождения вузов» рекомендуется с 16 марта. Для этого будут использованы электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Также Минобрнауки поручило вузам предусмотреть возможность отправить отдельных студентов на каникулы.
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с чего всё началось

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.
ТАСС12:47

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Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Интерфакс12:59

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

ТАСС12:47

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение

РИА Новости12:55

Власти рекомендуют российским вузам перейти на дистанционное обучение

News.ru13:05

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

РБК12:57

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение

Российская газета13:13

Кемеровские вузы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Газета Кемерова05:03
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
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