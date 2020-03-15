Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.

с чего всё началось

Организовать обучение «вне места нахождения вузов» рекомендуется с 16 марта. Для этого будут использованы электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Также Минобрнауки поручило вузам предусмотреть возможность отправить отдельных студентов на каникулы.

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