Коронавирус
РБКМинобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Организовать обучение «вне места нахождения вузов» рекомендуется с 16 марта. Для этого будут использованы электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Также Минобрнауки поручило вузам предусмотреть возможность отправить отдельных студентов на каникулы.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки.ТАСС12:47
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