С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.

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