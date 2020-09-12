Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Минобрнауки следит за ситуацией с коронавирусом в российских вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Российской креативной неделе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Учебный год в российских вузах начался в штатном режиме, вспышек коронавируса зафиксировано не было, заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе, отвечая на вопрос ТАСС.
ТАСС08:24
Подробнее о событии
РБК

В Минобрнауки сообщили об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

РБК09:26
URA.Ru

Минобрнауки раскрыло ситуацию с коронавирусом в вузах

URA.Ru08:27
Телеканал 360°

Вспышек коронавируса в вузах не было с начала учебного года — Минобрнауки

Телеканал 360°09:22
RT на русском

Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах

RT на русском09:11
Коммерсантъ

Больше 100 тыс. студентов не могут въехать в Россию из-за коронавируса

Коммерсантъ09:26
ТАСС

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

ТАСС08:24
РИА Новости

В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах

РИА Новости08:22

NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Экономика сегодня13:07
34

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
55

Трусова рассказала о процессе обновления после перехода к Плющенко

Бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы сезона-2019/2020 в женском одиночном катании Александра Трусова считает, что после перехода к тренеру Евгению Плющенко процесс ее обновления как фигуристки идет.
РИА Новости11:42

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57