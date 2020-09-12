Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах
Минобрнауки следит за ситуацией с коронавирусом в российских вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Российской креативной неделе.В источнике
С чего всё началось
Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах
Учебный год в российских вузах начался в штатном режиме, вспышек коронавируса зафиксировано не было, заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе, отвечая на вопрос ТАСС.
ТАСС08:24
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